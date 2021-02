L’Olympique de Marseille : une sortie de crise impossible ?

Après des débuts prometteurs, le coach portugais André Villas-Boas connaît une période un peu plus compliquée sur le banc de l’OM. En effet, le club français est sur une série de 3 défaits consécutive et trône à la 6ème place de la Ligue 1, très loin des places européennes. Si vous croyez encore dans les chances de l’OM à faire une bonne saison, ce site de foot vous permet de miser sur vos équipes favorites de Ligue 1 et d’Europe.

Sous les feux de projecteurs, André Villas-Boas affiche un visage serein et déterminé devant les caméras. Selon lui, l’OM a les ressources pour reprendre du poil de la bête et que ses hommes allaient travailler dur pour redresser la barre. Mais le coach doit composer avec une autre crise qui fait couler beaucoup d’encre dernièrement : l’animosité entre Thauvin et Payet, les deux cadors de l’équipe. Alors, est-ce que l’Olympique de Marseille peut espérer une issue favorable à la crise qu’il traverse ?

Une crise s’étageant sur plusieurs niveaux

Après son élimination en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille s’était concentré sur la Ligue 1 et avait enchaîné plusieurs victoires en championnat. En effet, André Villas-Boas avait pu remobiliser ses joueurs et ces derniers se montraient très convaincants sur le terrain. Néanmoins, l’OM n’a pas dégringolé dans le classement après une série de résultats négatifs. Peu efficace offensivement et très fébrile défensivement, l’OM a coulé devant des équipes de deuxième partie de tableau, à l’instar du Racing Club de Lens ou de Nîmes, entre autres.

En plus de la crise sportive, l’OM connaît des difficultés financières et ne s’est pas montré très actif lors du mercato hivernal. Malgré le recrutement d’Arkadiusz Milik en provenance de Naples, le club marseillais a besoin de se renforcer au milieu du terrain et en défense centrale, essentiellement. Avec des finances fragiles, la Ligue 1 qui n’a toujours pas diffuseur officiel, et la crise sanitaire que traverse la planète foot, l’Olympique de Marseille doit composer avec ce qu’il a et il n’a malheureusement pas grand-chose.

La brouille entre Thauvin et Payet

Comme si le club n’avait pas assez de difficultés, il semblerait que deux cadors de l’OM ont eu un échange très musclé le lendemain de la défaite face à Nîmes, au stade Vélodrome. Selon de nombreux médias sportifs, cette altercation a opposé Florian Thauvin à Dimitri Payet, les deux cadors emblématiques du club depuis de nombreuses années maintenant. Peu d’informations ont fuité sur les raisons de la dispute, mais selon certains médias, Florian Thauvin aurait moyennement apprécié que Dimitri Payet négocie la basse de son salaire sans avertir le vestiaire tandis que Dimitri Payet reprocherait l’individualisme de son coéquipier.

Quoi qu’il en soit, peu importe les raisons de cette altercation, André Villas-Boas doit savoir trouver les mots justes pour rabibocher les deux stars du club. En effet, étant très attaché à la notion de charge émotionnelle, le coach portugais sait à quel point une telle situation peut affecter l’humeur et par extension les performances de ses joueurs sur le terrain. En tout cas, l’OM n’est pas sorti de l’auberge et les prochaines semaines promettent d’être riches en événements pour le club olympien.