Congo : vers une production annuelle estimée à 1,1 million de tonnes d’huile

Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, a inauguré le 28 juin, l’usine de production de biocarburants Agri-hub Arturo Bellezza.

C’est à Loudima, dans le département de la Bouenza qu’est implantée l’usine de production de biocarburants Agri-hub Arturo Bellezza. Cette infrastructure est le fruit du partenariat entre l’État congolais et le géant énergétique italien Eni. Cette implantation industrielle marque une étape majeure dans la stratégie nationale de transition énergétique et de valorisation de l’agriculture locale.

À ce jour, les cultures mises en place dans le cadre de ce projet s’étendent sur 15 000 hectares, avec une production annuelle estimée à 1,1 million de tonnes d’huile. Les projections sont ambitieuses : 3 millions de tonnes dès 2026 et plus de 5 millions à l’horizon 2030, sur une superficie cultivée appelée à dépasser les 40 000 hectares.

Au-delà de la production énergétique, le projet entend insuffler une dynamique nouvelle dans le développement local, avec un accent mis sur le transfert de compétences, la mécanisation agricole et la valorisation des sous-produits en aliments pour bétail ou en engrais. Des initiatives telles que le soutien aux start-up locales ou la promotion de foyers améliorés pour limiter l’usage du charbon de bois s’inscrivent également dans la démarche écologique du projet.

Valentin Ngobo, ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, a quant à lui salué la naissance d’un « pacte de confiance » entre les producteurs agricoles et l’usine. Il a insisté sur les garanties apportées aux agriculteurs : accès à des semences de qualité, mécanisation avec déjà 125 machines sur un parc prévu de 250 tracteurs, et surtout un engagement ferme d’achat de leur production à un prix juste et rémunérateur.

Les autorités locales, représentées par la maire de Loudima, Jacqueline Kimbembé, se sont félicitées de cette avancée. La nouvelle usine devrait significativement renforcer l’offre d’emplois dans la région et améliorer les conditions de vie des populations.