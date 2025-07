Congo : la 13e réunion du Cyberdrill régional 2025 s’est ouvert à Kintélé

Les participants vont tester la résilience des systèmes de sécurité des Etats face à la montée inquiétante des cyberattaques afin de préparer une réponse proportionnelle à la menace.

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a présidé, le 1er juillet à Kintélé, l’ouverture de la 13e réunion du Cyberdrill régional 2025. L’atelier qui va se clôturer le 4 juillet réunit des agences de cybersécurité, les forces de l’ordre et autres institutions compétentes dans la cybersécurité des Etats de l’Afrique centrale. Il sera question au cours de cet atelier, de renforcer la coopération stratégique et l’échange d’information entre Etats de la sous-région afin de minimiser l’impact des cybermenaces dans l’espace communautaire. L’atelier vise également à renforcer la cyber-résilience par la protection des infrastructures critiques dans les pays membres.

Quelques thématiques seront développées au cours de cette treizième session du Cyberdrill régional notamment la « Lutte contre sur la cybercriminalité en Afrique, perspectives issues de l’évaluation 2025 des cybermenaces en Afrique ; analyse du renseignement en cybercriminalité et renforcer la résilience cybemétique nationale en Afrique : priorités bonnes pratiques et coordination inter-agences ».

Ce sera une occasion pour les participants de tester la résilience des systèmes de riposte des Etats face au phénomène grandissant en vue de renforcer les mécanismes de coordination interinstitutionnelle et de partage d’information. Il s’agira aussi d’évaluer la maturité et la capacité des cadres dans la réponse à l’échelle nationale et régionale dans le but de co-construire une doctrine africaine de la cybersécurité.