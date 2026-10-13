Hôpital général de Loandjili : le Codir formule des recommandations pour améliorer la gestion

Réuni le 10 octobre à Pointe-Noire, le comité de direction de l’hôpital général de Loandjili a formulé plusieurs recommandations visant à renforcer la gouvernance de l’établissement, sécuriser ses recettes et évaluer sa dette.

La 7ᵉ session ordinaire du comité de direction (Codir) de l’hôpital général de Loandjili s’est tenue le 10 octobre, dans la salle de conférences de l’hôtel Elaïs, sous la présidence de la professeure agrégée Yolande Voumbo Matoumona, assistée du directeur général de l’établissement. Les travaux, qui ont duré plus de six heures, ont été consacrés à l’examen des questions liées au fonctionnement de cette structure sanitaire et à l’amélioration de son efficacité opérationnelle.

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Cette rencontre s’est déroulée quelques semaines après une grève ayant plongé l’hôpital dans un régime de service minimum. Elle a réuni plusieurs cadres et représentants des administrations publiques, des organismes partenaires, du personnel hospitalier et de la société civile.

Parmi les structures représentées figuraient notamment les ministères chargés de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social ; des Finances, du Budget et du Portefeuille public ; de la Santé et de la Population ; de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique ; ainsi que des Affaires sociales et de l’Action humanitaire. Des représentants du Centre national d’informations économiques et de conseil en gestion, de l’Organisation de la protection de la santé, de la mairie de Loandjili et du Conseil consultatif de la jeunesse ont également pris part aux échanges.

Au terme des discussions, le comité de direction a formulé plusieurs recommandations à l’endroit de la direction générale, avec pour objectif de renforcer la gouvernance administrative et financière de l’hôpital.

Parmi les principales mesures préconisées figure l’élaboration d’un projet d’établissement couvrant la période 2027-2031, destiné à définir les orientations stratégiques et les priorités de développement de la structure sanitaire.

Sur le plan financier, les participants ont recommandé la mise en place de mécanismes permettant de sécuriser les recettes de l’hôpital, conformément à la réglementation en vigueur. Ils ont également appelé à engager les démarches nécessaires pour accélérer la validation des comptes par les autorités compétentes.

La situation de la dette de l’établissement a, par ailleurs, retenu l’attention du Codir. À cet effet, la mise en place d’une équipe chargée d’évaluer le montant de cette dette a été recommandée. Cette équipe devra présenter les résultats de ses travaux lors de la prochaine session du comité de direction, afin de permettre aux responsables de disposer d’une meilleure visibilité sur la situation financière de l’hôpital.

Les recommandations issues de cette session portent également sur la gestion des ressources humaines et des prestations de service. Les participants ont notamment préconisé l’arrêt du contrat de prestations de service du médecin anesthésiste-réanimateur Thomas Loukoussou, ainsi que celui de Darcy Nimi Milandou, directeur sortant de la logistique et du patrimoine.