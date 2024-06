Coopération : Henri Okemba présente ses lettres de créance à Nataša Pirc Musar

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en Slovénie a été reçu par le président de Slovénie, Nataša Pirc Musar.

Après la présentation de ses lettres de créance, Henri Okemba a signé le livre d’or du Président de la République de Slovénie, Nataša Pirc Musar. Les deux personnalités ont eu un entretien. Au centre de cet échange, des relations bilatérales entre la Slovénie et le Congo, ainsi que des opportunités pour renforcer leurs liens.

Selon congomediatime.com, Henri Okemba a également rencontré Eva Knez, la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation, des Sciences et de l’Innovation, ainsi que Tibor Simonka, le président de la Chambre de commerce et d’industrie slovène. Les échanges avaient pour objectif d’établir une coopération concrète et durable entre les deux pays.

« Nous avons parlé pratiquement de toutes les questions, non seulement des difficultés mais aussi des atouts. Le travail qui reste à faire c’est de nous retourner vers les autorités de notre pays, faire le rapport et surtout travailler avec les différentes chambres de commerce qui sont au Congo et pouvoir bâtir ce qui pourrait être l’élément déclencheur de cette coopération » , a déclaré Henri Okemba.

Rappelons que c’est le 19 avril 2007 à New York, aux Etats-Unis, que les relations diplomatiques entre le Congo et la Slovénie ont été établies.