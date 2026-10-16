Congo-Vie chère : Jacqueline Lydia Mikolo mobilise les importateurs

Face à la hausse des prix de certaines denrées de première nécessité, le gouvernement entend renforcer le dialogue avec les importateurs pour préserver le pouvoir d’achat des ménages.

La lutte contre la vie chère demeure une priorité pour le gouvernement. Le 14 octobre à Brazzaville, la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), Jacqueline Lydia Mikolo, a rencontré les importateurs afin d’échanger sur l’augmentation des prix de certaines denrées de première nécessité.

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Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la hausse des prix de produits essentiels à la consommation des ménages. Une situation qui suscite des préoccupations quant au maintien du pouvoir d’achat des populations, notamment les foyers les plus modestes.

Au cours des échanges, la ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement à combattre la vie chère. L’objectif est de trouver, avec les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, des solutions susceptibles de contenir la hausse des prix et de faciliter l’accès des consommateurs aux produits de première nécessité.

Au cours des échanges, la ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement à combattre la vie chère. L’objectif est de trouver, avec les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, des solutions susceptibles de contenir la hausse des prix et de faciliter l’accès des consommateurs aux produits de première nécessité.

Les importateurs, en raison de leur rôle dans l’approvisionnement du marché national, occupent une place importante dans cette démarche. Le dialogue avec ces opérateurs économiques apparaît ainsi essentiel pour mieux comprendre les facteurs à l’origine des augmentations constatées et envisager des mesures adaptées.

Au-delà des discussions avec les professionnels du secteur, l’enjeu reste de garantir un approvisionnement régulier du marché et de veiller à ce que les prix pratiqués restent accessibles aux consommateurs.

Pour les pouvoirs publics, la lutte contre la vie chère constitue un défi économique et social majeur. Elle nécessite une concertation entre les autorités et les opérateurs économiques, mais également une vigilance constante sur l’évolution des prix des produits de grande consommation.