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Congo-UMNG : des enseignants-chercheurs formés à la conception de projets bancables

Le conseiller à l’Enseignement supérieur, Bernard Mpassi Mabiala, a procédé, le 22 juin à Kintélé, à l’ouverture des travaux du…

Publié par journaldebrazza.com
le: 23 juin 2026
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Le conseiller à l’Enseignement supérieur, Bernard Mpassi Mabiala, a procédé, le 22 juin à Kintélé, à l’ouverture des travaux du séminaire de formation consacré à la conception de projets bancables et finançables.

 

Organisé dans un contexte où l’innovation et la recherche scientifique occupent une place croissante dans le développement des économies, ce séminaire vise à renforcer les capacités des participants dans l’élaboration de projets capables d’attirer des financements et de répondre aux exigences des partenaires techniques et financiers.

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Durant les échanges, les participants seront amenés à approfondir leurs connaissances sur les mécanismes de structuration des projets, les méthodes de mobilisation des ressources ainsi que les stratégies permettant de transformer les résultats de la recherche en initiatives concrètes à fort impact.

À travers cette initiative, les autorités entendent encourager une culture de performance, d’innovation et de valorisation de la recherche universitaire afin de mieux connecter les établissements d’enseignement supérieur aux enjeux du développement économique et social.

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