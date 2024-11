Congo-Pointe-Noire : plus 7000 athlètes courent contre les cancers

La première édition de « Run in Pointe-Noire » s’est déroulé les 26 et 27 octobre dernier dans la ville océane.

Ils étaient au total 7 305 athlètes amateurs et professionnels de diverses nationalités, venant des associations, écoles, entreprises publiques et privées à avoir pris part à la 1ere édition de Run in Pointe-Noire les 26 et 27 octobre 2024. L’initiative a été mis en place par la maison Everest media, la mairie de Pointe-Noire, le ministère des Sports et la Fédération congolaise d’athlétisme. Cette course à pied internationale participative, populaire et professionnelle vise à créer une dynamique autour de la famille avec ses 3 parcours dont 2 tournés exclusivement vers les femmes et les jeunes.

Sponsorisé par Congo Terminal, cette entreprise qui œuvre pour le bien-être de ses employés et ceux du groupe AGL, tout en y associant la population congolaise. Près de 470 employés de AGL Congo et Congo Terminal ont participé à cet évènement sportif.

« L’engagement de Congo Terminal à nos côtés a permis d’offrir aux congolais un moment de détente, de cohésion, de partage tout prenant soin de leur santé. J’ai été impressionné par l’enthousiasme des équipes de AGL Congo et Congo Terminal pour le sport et la lutte contre les cancers. Plus de 400 collaborateurs inscrits volontairement, c’était le record des entreprises partenaires » explique Sébastien BOTTARI, Directeur Général de l’agence Everest Media basée à Genève (Suisse).

Courir pour la santé et la solidarité, un objectif que s’est fixé les équipes de Congo Terminal et AGL Congo qui ont parcouru des kilomètres à pied. De la Préfecture à la chambre de commerce le samedi ou du siège du port autonome de Pointe-Noire à la chambre de commerce le dimanche.

« Au sein de nos filiales, le sport a toujours été un bon levier pour la culture d’entreprise et notre engagement social. Tant par le bien-être qu’il procure que par les barrières qu’il brise. Voir les collaborateurs des deux filiales s’encourager pour arriver au bout de la course et se féliciter les uns les autres pour les performances réalisées est une fierté » explique Anthony SAMZUN, Directeur Général de Congo Terminal.

La première édition de « Run in Pointe-Noire » a été organisée en trois formats : 3km pour les adolescents, 5 km pour les femmes et 10 km mixte. Les parcours ont été certifiés le World Athletics et l’African Institute for Mathematical Sciences (AIMS).