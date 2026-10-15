Congo : le visa d’entrée bientôt supprimé pour les ressortissants africains

Le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi visant à intégrer cette mesure dans la législation nationale, tout en renforçant les dispositifs de lutte contre l’immigration irrégulière et la criminalité transfrontalière.

Réuni en Conseil des ministres, le gouvernement a approuvé un projet de loi modifiant et complétant les dispositions relatives aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers sur le territoire national. Cette réforme prévoit notamment la suppression de l’obligation de visa d’entrée pour les ressortissants des États africains à compter du 1er janvier 2027.

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Présenté par Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de la Défense nationale, intervenant au nom de Jean Olessongo Ondaye, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, actuellement en mission, le texte vise à traduire dans la législation congolaise l’engagement annoncé par le président de la République, Denis Sassou N’Guesso.

Le chef de l’État avait en effet annoncé cette mesure le 25 mai 2026, à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Afrique. Elle s’inscrit dans une dynamique de renforcement de l’intégration africaine et de facilitation de la mobilité des ressortissants du continent.

Pour concrétiser cette orientation, le projet de loi modifie la loi du 6 juin 1996 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers en République du Congo, telle que modifiée par la loi du 7 août 2017.

La réforme entend renforcer les mécanismes de contrôle des flux migratoires et prévenir les risques liés à l’immigration irrégulière. Elle vise également à lutter contre la criminalité transfrontalière, la traite des personnes, le trafic de migrants et les autres formes de criminalité organisée.

Après examen et discussion, les membres du Conseil des ministres ont approuvé le projet de loi, qui sera désormais transmis au Parlement pour examen et adoption. Si le texte est adopté, la mesure entrera en vigueur à la date annoncée du 1er janvier 2027.