Congo : la drépanocytose touche près de 25% de la population

C’est une des informations à retenir de l’atelier de sensibilisation sur la drépanocytose organisée à Brazzaville par l’organisation Serment universel.

Dans le cadre du projet DrépAction, l’organisation non gouvernementale dénommée « Serment universel », a organisé dans la capitale congolaise un atelier de sensibilisation sur la drépanocytose. Financé par l’ambassade de France au Congo, l’atelier a regroupé des médiateurs venus des différents arrondissements de Brazzaville.

Ce séminaire avait pour objectif de sensibiliser les jeunes en âge de procréer par le biais des médiateurs lors de l’exercice de leur profession. Il a également été demandé à ces jeunes de faire le test prénuptial de la drépanocytose avant de se mettre en couple.

La communication du Dr Yvette Dzota a été axée sur la présentation de la maladie au niveau mondial et au Congo. Elle a révélé qu’au Congo, près de 25% de la population sont touchés par la drépanocytose.

Selon Dr Yvette Dzota, les types de drépanocytose les plus fréquents au Congo sont la forme hétérozygote ou partielle AS, porteur saint ne présentant pas de signe mais transmettant la maladie ; la forme homozygote SS ou totale, la forme la plus sévère qui présente plus de complications ainsi que la forme SC très fréquente en Afrique de l’Ouest.