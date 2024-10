Congo-Football féminin : la date de la Ligue africaine des champions est connue

La quatrième édition de la compétition va se disputer du 9 au 23 novembre au Maroc qui l’accueille pour la deuxième fois après 2022.

La Confédération africaine de football a dévoilé la date de la tenue de la Ligue africaine des champions version féminine. Le Maron va accueillir cette compétition de 09 au 23 novembre 2024. Il faut dire que c’est la deuxième fois après celle de 2022, que ce pays abrite cette compétition footballistique. Le titre de championne détenu par les Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud est remis en jeu.

Lors du tournoi de l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale qualificatif qui s’était tenu à Kinshasa, Diables noirs étaient classées quatrième derrière le TP Mazembe, Lékié Football féminin du Cameroun et Atlético Malabo de la Guinée équatoriale.

Le tirage au sort a eu lieu le 18 octobre au Complexe Mohamed-VI. Le Tout-Puissant Mazembe de la RDC est logé dans le groupe A avec pour adversaires l’AS Forces armées royales (FAR) de Rabat, championnes en 2022, Aigles de la Medina du Sénégal et University of Western Cape d’Afrique du Sud.

Le groupe B est quant à lui composé des Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, championnes en 2021 et 2023, Tutankhanum d’Egypte, Commercial bank of Ethiopia et Edo Queens du Nigeria. La compétition mettra aux prises en match d’ouverture le FAR du Rabat face Sénégalaises des Aigles de la Médina.