Congo-Fonds koweïtien : de nouvelles perspectives de financement en discussion

En déplacement à Bangkok, le ministre des Finances, Christian Yoka, a échangé avec le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe sur le financement des projets de développement du Congo.

Le 12 octobre 2026, à Bangkok, en Thaïlande, le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, s’est entretenu avec une délégation de cette institution autour du bilan des projets déjà financés et des nouvelles perspectives de partenariat.

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Cette rencontre a permis aux deux parties de faire le point sur une coopération ancienne, dont les premiers engagements financiers remontent à 1966. Le premier financement accordé par le FKAED au Congo avait alors porté sur la réhabilitation du Chemin de fer Congo-Océan (CFCO). À cette occasion, le fonds koweïtien a présenté ses offres d’accompagnement en vue de soutenir de nouveaux projets.

Au cours des échanges, Christian Yoka a présenté les secteurs stratégiques dans lesquels le Congo souhaite attirer des partenaires financiers et des investisseurs. L’objectif est de mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir la croissance économique et accélérer la réalisation des ambitions de développement du pays.

Le ministre a toutefois insisté sur la nécessité de bénéficier de financements concessionnels, c’est-à-dire accordés à des conditions plus avantageuses que celles du marché, notamment en matière de taux d’intérêt et de remboursement. Cette orientation s’inscrit dans la volonté des autorités congolaises de poursuivre leurs efforts en matière de gestion de la dette publique.

De son côté, la délégation du Fonds koweïtien s’est montrée disposée à accompagner le Congo dans la recherche et la mise en place de ces financements. Elle a également exprimé sa disponibilité à effectuer une mission à Brazzaville afin de poursuivre les discussions et d’examiner les possibilités de concrétisation de cette coopération.