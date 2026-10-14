Congo : Brazzaville lance Force 36

Brazzaville va abriter les 13 et 14 novembre prochains, la première édition du sommet Force 36, couplée au premier Gala de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d’Afrique centrale.

La République du Congo s’apprête à accueillir un rendez-vous consacré à la mobilisation collective en faveur du développement durable en Afrique centrale. Les 13 et 14 novembre prochains, Brazzaville sera le cadre de la première édition du sommet Force 36, qui se tiendra en parallèle du premier Gala de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d’Afrique centrale. L’événement a été officiellement annoncé le 13 octobre, lors d’une conférence de presse organisée dans la capitale congolaise.

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Portée par la Fédération des Organisations pour la résilience et le changement émergent et coordonnée par l’association Communautés et peuples solidaires, cette initiative est née de la société civile, en partenariat avec le secteur privé et les pouvoirs publics. Elle rassemble plus de cinquante organisations de la société civile autour d’une ambition commune, renforcer les synergies entre les différents acteurs afin de favoriser des actions durables à l’échelle de la

Au-delà de cette première édition, le sommet Force 36 entend impulser une nouvelle dynamique de coopération en Afrique centrale. L’objectif est de dépasser les initiatives ponctuelles et dispersées pour construire une démarche collective, cohérente et structurée, capable de produire des résultats concrets à l’échelle macro-régionale.

Cette ambition devrait se traduire par l’élaboration d’une feuille de route décennale couvrant la période jusqu’en 2036. Celle-ci vise à donner une orientation commune aux engagements des organisations participantes et à inscrire leurs actions dans une perspective de long terme.

Le Gala de la RSE viendra compléter cette démarche en mettant en avant la contribution du secteur privé aux enjeux de développement et de responsabilité sociétale. Il s’inscrit dans une volonté de renforcer les passerelles entre les entreprises, les organisations de la société civile et les pouvoirs publics, afin de favoriser une mobilisation plus large autour des priorités de développement de l’Afrique centrale.