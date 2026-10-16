Congo : l’AFD et le gouvernement échangent sur le renforcement du réseau électrique

Brazzaville et Pointe-Noire au cœur des discussions.

Le ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, a reçu, le 15 octobre à Brazzaville, une délégation de l’Agence française de développement (AFD), conduite par son directeur au Congo, Antoine Chevalier. Les échanges ont notamment porté sur l’avancement du projet de ligne électrique Moukoukoulou-Mindouli et le renforcement des réseaux de distribution dans les deux principales villes du pays.

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La coopération entre le Congo et l’Agence française de développement dans le secteur de l’énergie était au centre de cette rencontre. Les discussions ont permis de faire le point sur l’état d’avancement du projet de ligne électrique entre Moukoukoulou et Mindouli, une infrastructure qui s’inscrit dans les efforts de développement du réseau électrique national.

Au-delà de ce projet, les deux parties ont également abordé les perspectives de renforcement de la résilience des réseaux de distribution d’électricité de Brazzaville et de Pointe-Noire. L’objectif est de contribuer à l’amélioration de la fiabilité des installations électriques dans ces deux grands pôles urbains du Congo.

La résilience des réseaux constitue en effet un enjeu important pour garantir une meilleure continuité de la fourniture d’électricité aux ménages, aux administrations et aux entreprises. Le renforcement des infrastructures de distribution pourrait ainsi contribuer à limiter les perturbations et à mieux répondre à la demande croissante en énergie.

Aucun calendrier de réalisation ni nouvel engagement financier n’a été précisé dans les informations communiquées sur cette rencontre.