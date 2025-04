UBA Congo renforce son engagement pour une éducation durable avec le Concours National de Rédaction

Fidèle à sa mission de promouvoir le développement durable à travers l’éducation, UBA Congo a une fois de plus démontré son engagement en organisant avec succès l’édition 2024 du Concours National de Rédaction (NEC).

Cette initiative portée par la Fondation UBA s’inscrit dans une stratégie d’autonomisation des jeunes générations, en ligne avec les grands axes d’action de la fondation : éducation, environnement, autonomisation économique et projets spéciaux.

Organisé chaque année, le NEC vise à stimuler la culture de la lecture, la pensée critique et les compétences rédactionnelles des élèves du secondaire. Pour l’édition 2024, UBA Congo a mis un accent particulier sur la promotion du livre et de la connaissance en milieu scolaire.

Dans cette optique, 821 livres ont été gracieusement offerts à 38 établissements scolaires à travers le pays. Ces ouvrages, issus du programme officiel du concours, ont permis aux élèves de se préparer efficacement à la compétition, tout en servant de base à la création de clubs de lecture permanents dans chaque école bénéficiaire. Ces clubs favorisent une dynamique d’apprentissage collaboratif et d’échange intellectuel entre les élèves, bien au-delà du concours.

Les enseignants ont été encouragés à intégrer ces lectures dans leurs cours, tandis que les élèves ont participé à des lectures collectives, débats et exposés oraux. Ces activités ont contribué à renforcer leur confiance en soi, leur compréhension écrite et leur expression orale — des compétences clés pour les futurs citoyens et leaders du pays.

L’édition 2024 du concours a enregistré une forte mobilisation d’élèves issus de milieux divers, tant urbains que ruraux, grâce à une distribution équitable des ressources. Lors de la finale nationale, les lauréats ont été récompensés par des bourses scolaires et du matériel numérique. Les trois meilleurs candidats ont reçu des bourses de :

Ces aides financières ont permis de couvrir les frais de scolarité restant dus pour l’année en cours, ainsi que l’achat de fournitures scolaires.

Ce projet illustre parfaitement l’engagement de UBA Congo envers l’Objectif de Développement Durable n°4 des Nations Unies : assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité pour tous. Conçu comme une initiative durable et évolutive, le CNR contribue chaque année à développer les capacités académiques et humaines des jeunes Congolais.

À propos de UBA Congo :

UBA Congo est une filiale du groupe United Bank for Africa (UBA), un groupe bancaire panafricain présent dans 20 pays en Afrique ainsi que dans des centres financiers mondiaux tels que New York, Londres, Paris et Dubaï. Forte de son ancrage local et de son expertise internationale, UBA Congo s’engage à fournir des solutions bancaires innovantes, sécurisées et inclusives. La banque joue un rôle actif dans le développement économique et social du pays à travers ses services financiers, ses partenariats communautaires et ses projets à impact durable, notamment via la Fondation UBA.

