Terminaux du Bassin du Congo (TBC) luttent contre le cancer des testicules à l’occasion de Movember

Le 29 novembre 2024, environ 50 collaborateurs évoluant à Terminaux du Bassin du Congo (TBC) et AGL Brazzaville ont participé à un webinaire d’information et de prévention des cancers masculins et de la santé mentale. Notamment sur l’un des cancers les plus réputés chez les hommes, le cancer des testicules.

“Comment prévenir, dépister, traiter le cancer des testicules sont des questions que les hommes se posent fréquemment. L’initiative mondiale « Movember” offre un cadre approprié pour aborder ces différents sujets” soutient Celeste Eléazar Massamba, médecin conseil de l’entreprise.

Le 30 novembre 2024, au lendemain de cette sensibilisation, une activité sportive a été organisée pour encourager les collaborateurs masculins à la pratique du sport, un des éléments essentiels dans la prévention du cancer. Constitués de deux équipes, les agents de TBC et AGL Brazzaville se sont mesurés au paintball. Sport, cohésion, entraide, espace de confidence, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette activité une réussite.

“Chez TBC, nous brisons le silence et abordons clairement toutes les questions liées à la santé pour freiner l’expansion des maladies. En ce mois de novembre bleu, nous avons estimé qu’il est indispensable de parler du cancer des testicules. Une maladie rare chez les jeunes mais fréquente chez les hommes plus mûrs” explique Dzema Ayessa-Ndinga, Directeur Général Adjoint de TBC