Télécommunications : vers l’amélioration de la couverture nationale à l’aide des tours

Le gouvernement a recruté une entreprise anglaise, Helios Towers, afin d’assurer la gestion des tours télécoms indispensables pour la téléphonie mobile et l’accès à internet.

Une délégation de Helios Towers conduite par son directeur pour Afrique, Philippe Lokidon, a été reçue, le 11 février, à Brazzaville par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Léon Juste Ibombo. Philippe Lokidon était venu présenter le nouveau représentant de Helios Towers Congo, Colard Nkole.

L’occasion était tout indiquée pour Colard Nkole, non seulement de présenter ses civilités à la tutelle mais surtout d’évoquer les grands chantiers de la couverture nationale en télécommunication. Les deux parties se sont accordées sur la nécessité de partager les informations autour des projets. Le but de ce contrat de partenariat est de réduire les coûts et d’améliorer les services dans les zones rurales.

Hélios towers est l’un des principaux gestionnaires des tours télécoms sur le continent. Il est déjà présent en Tanzanie, Ghana, République démocratique du Congo et au Congo. En octobre dernier, l’opérateur a lancé son introduction à la bourse de London Stock Exchange. Cette opération lui a permis de gagner 100 millions de dollars d’argent frais et devait l’aider à dynamiser ses activités en Afrique.

L’entreprise a su intéresser plusieurs grands noms de la finance et des télécoms, tels que le capital-investisseur Helios Investment Partners, créateur du gestionnaire ; l’opérateur télécoms Millicom ; Quantum Strategic Partners, lié au milliardaire hongro-américain George Soros, le britannique RIT Capital Partners plc, présidé par Lord Jacob Rothschild ainsi que la Société financière internationale qui est la filiale du groupe de la Banque mondiale.