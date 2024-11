RDC : le journaliste Patrick Lokala obtient une liberté provisoire

Il a quitté le cachot du Parquet de grande instance de Kinshasa/Gombe dans la soirée du 25 novembre 2024.

Après avoir passé 49 jours et payé une caution, le journaliste Patrick Lokala obtient une liberté provisoire. Une décision de la justice saluée par l’organisation non gouvernementale de défense et de promotion de la liberté de la presse, l’Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa). L’ONG espére que désormais les professionnels des médias pourront comparaître en homme libre lors des instances judiciaires.

Il avait été interpellé, le 7 octobre 2024, accusé par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) d'outrage aux magistrats, faux en écriture et propagation de faux bruits. Il est également poursuivi par Christian Lusakueno, directeur général de Radio Top Congo FM, pour imputations dommageables.