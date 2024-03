Pays les plus influents d’Afrique 2024 : le Congo à la 33ème place

C’est ce qui ressort du rapport élaboré par le cabinet britannique de conseil en évaluation Brand Finance.

La République du Congo occupe le 33ème rang des pays les plus influents en Afrique pour l’année 2024. L’information a été révélé dans le rapport publié par Global Soft Power Index le jeudi 29 février dernier.

Avec un score de 29.2 sur 100, le Congo se positionne au 146ème rang mondial en termes d’influence, et se hisse à la 33ème place en Afrique. Global Soft Power Index a pris en compte un nombre record de 72 nouveaux participants, marquant un tournant significatif dans la recherche menée par Brand Finance, qui classe pour la première fois les 193 Etats membres des Nations Unies.

Il est important de mentionner que l’indice Global Soft Power de Brand Finance repose sur les perceptions mondiales recueillies auprès de plus de 170 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Les critères pris en compte incluent les affaires et le commerce, la gouvernance, les relations internationales, la culture, la communication, l’éducation, la science, les valeurs et le développement durable.

Même si aucun pays africain ne figure dans le Top 30, les trois pays du continent les plus influents en 2024 demeurent l’Egypte (39ème mondial), l’Afrique du Sud (43ème mondial) et le Maroc.

