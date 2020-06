Maroc : La réouverture des mosquées se fera en temps opportun (conseil)

La réouverture des mosquées au Maroc se fera en temps opportun en tenant compte de la situation épidémiologique dans le Royaume, et ce en coordination étroite avec le ministère de la santé et les autorités compétentes, a annoncé mercredi le conseil supérieur des oulémas.Cette réouverture, qui se fera en temps opportun, sera basée sur les considérations de quiétude et de certitude, précise la même source.

Les mosquées du Royaume ont fermé depuis lundi 16 mars à 18H. Selon une note circulaire adressée par le ministre des affaires islamiques aux délégués du ministère dans toutes les régions, cette décision a été prise suite à un avis religieux du Conseil supérieur des oulémas.

L’instance de la fatwa relevant de ce Conseil, avait recommandé la fermeture des mosquées jusqu’à la fin de la menace épidémique, et ce, pour les 5 prières quotidiennes ainsi que la prière du vendredi.