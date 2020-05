Maroc/Covid-19: Plus de 900.000 salariés en arrêt de travail en avril (ministre)

Plus de 900.000 salariés exerçant dans plus de 134.000 entreprises marocaines touchées par les répercussions du coronavirus (Covid-19) ont été déclarés en arrêt de travail temporaire au titre du mois d’avril, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.« Cela donne une idée approximative sur l’ampleur des dommages subis par les entreprises nationales au même titre que les travailleurs eu égard aux conséquences de cette crise », a déclaré le ministre au parlement.

Il a rappelé que pour le mois de mars, 131.955 entreprises sur un total de 216.000 entreprises affiliées à la caisse nationale de sécurité sociale, ont déclaré être impactées par les effets du Covid-19, soit environ 61% de l’ensemble des entreprises inscrites. Il s’agit de deux entreprises sur trois environ qui se sont déclarées affectées par les répercussions de la pandémie.

En parallèle, le nombre des employés déclarés en arrêt de travail a atteint 808.199, sur un total de 2,6 millions de salariés, soit un employé sur trois, a-t-il fait savoir.

Le ministère a entrepris une série de mesures pour faire face à la situation socio-économique des entreprises touchées par la crise et celles susceptibles d’être affectées, a-t-il rappelé, ajoutant que des campagnes de sensibilisation ont été organisées par les inspecteurs du travail afin de veiller sur le respect des mesures préventives.