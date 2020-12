Lorient – Rennes : Rennes vise un troisième succès consécutif

Le Stade Rennais a enchainé, face à l’Olympique de Marseille, une deuxième victoire consécutive et revient dans les places européennes. Après avoir tiré la sonnette d’alarme au début du mois de décembre, à la suite d’une défaite face à Lens (0-2), Julien Stéphan a retrouvé de bonnes choses dans son équipe, de quoi lui permettre de retrouver le sourire.Fini la déception de la Ligue des Champions, le Stade Rennais relance sa Ligue 1. Après avoir raté la qualification pour la Ligue Europa en perdant face à Krasnodar en Russie, et enchainer une série de matchs sans la moindre victoire (8 matchs toutes compétitions confondues sans victoire), les Bretons ont retrouvé de leur superbe depuis quelques jours. En effet, après s’être imposé face à Nice dimanche, dans une rencontre quelque peu ennuyante et serrée (1-0), Rennes a renversé l’Olympique de Marseille ce mercredi (2-1).

Bien aidés par le carton rouge de Pape Gueye, auparavant buteur, à la demi-heure de jeu, les Rouge-et-Noir ont profité de leur supériorité numérique afin de mettre le pied sur le ballon. Si l’OM paraissait supérieur à son adversaire, le club de la cité phocéenne a été handicapé par le rouge de Clément Turpin et Rennes ne s’est pas fait prier. En deuxième mi-temps, les Bretons ont fini par trouver la faille, par deux fois, afin de remporter une victoire importante dans la course à l’Europe. Désormais 6ème de Ligue 1, à seulement 2 points de l’OM (4ème), Rennes peut espérer se battre pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa cette saison. Dans une Ligue 1 très serrée et indécise, le SRFC a pu recoller très vite à la tête du championnat, pour le plus grand bonheur d’Alfred Gomis, le portier titulaire.

S’il n’était pas dans les cages face à l’OM, le portier sénégalais de 27 ans réalise une bonne saison sur le plan individuel. Arrivé cet été pour remplacer son compatriote Edouard Mendy, transféré à Chelsea, l’ancien dijonnais n’a toutefois pas encore réalisé le moindre clean-sheet, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Il devrait réintégrer le XI de départ ce dimanche à 17h00 pour le court déplacement à Lorient. Cette rencontre, face au 18ème de Ligue 1, est une parfaite occasion d’enchainer un troisième succès consécutif en Ligue 1, une chose qui n’est plus arrivée depuis le début du mois de septembre et l’enchainement : Montpellier, Nîmes et Monaco. D’ailleurs, les bookmakers de la Ligue 1 voient clairement les Rennais s’imposer au Stade du Moustoir puisque la cote d’une victoire rennaise est de 1,87 malgré le match à l’extérieur, contre 3,50 pour la victoire de Lorient.

Les Merlus sont clairement en manque de confiance ces derniers temps et ont des problèmes offensifs à régler. Rennes a donc l’occasion de se rassurer défensivement, en permettant à Alfred Gomis de décrocher son premier clean sheet, mais aussi de se mettre en confiance et de faire le plein de points avant la courte trêve hivernale. Car dès janvier, tout va s’accélérer et les places européennes vont être très disputées.