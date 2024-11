Le Congo actualise sa stratégie de relèvement post-catastrophes

Le ministère des Affaires sociales et de l’Action humanitaire a organisé, du 25 au 28 novembre à Kintelé, un atelier résidentiel d’actualisation de la stratégie de relèvement post-catastrophes et de préparation dans les zones affectées par les inondations.

La République du Congo peaufine sa stratégie de relèvement post-catastrophes naturelles. Le ministère des Affaires sociales et de l’Action humanitaire en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement, ont organisé un atelier à Kintelé. Ledit atelier portait sur l’actualisation de la stratégie de relèvement post-catastrophes et de préparation dans les zones affectées par les inondations en République du Congo.

L’objectif est tout d’abord de répondre à l’urgence humanitaire mais aussi de jeter les bases d’une reprise durable en mettant une passerelle entre cette phase de réponse immédiate et celle de relèvement. Les travaux ont regroupé les points focaux des différents ministères impliqués dans la lutte contre les catastrophes.

Il était question de mettre en relief les acquis des actions et des évaluations de réponse aux catastrophes ainsi que celles de relèvement y afférentes ; définir les priorités de relèvement pour chaque localité en tenant compte du principe de reconstruire en mieux ; actualiser la stratégie de relèvement post-catastrophes ; actualiser le plan d’action de relèvement dans les localités affectées ; identifier les partenaires techniques et financiers du relèvement rapide en vue des interventions efficaces et efficientes.