La banque populaire marocaine et Huawei consolident leur partenariat stratégique en Afrique

Le géant mondial du secteur des télécoms et des nouvelles technologies de l’information, Huawei et le groupe de la banque centrale populaire au Maroc (BCP) ont conclu jeudi un accord en vue de consolider leur coopération stratégique à l’échelle du continent africain, rapporte la presse marocaine.Le mémorandum d’entente, signé par Kamal Mokdad, directeur général de la BCP, et Cao Jibin, président de Huawei Afrique du Nord touche le volet bancaire et celui des solutions technologiques, ajoute la même source.

Le groupe BCP fournira ainsi un appui bancaire multiforme aux activités du géant technologique chinois dans ses pays de présence en Afrique.

De son côté, Huawei apportera son soutien aux efforts déployés par BCP dans le domaine des nouvelles technologies, pour l’accélération du processus de digitalisation déjà entamé par la banque et le développement de nouvelles solutions financières innovantes et à forte valeur ajoutée, sur tous les segments de clientèle.