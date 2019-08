Journée FIFA : le Congo vise la Mauritanie et le Gabon

L’équipe congolaise entend rencontrer les équipes mauritanienne et gabonaise dans le cadre de la prochaine journée fifa.

Pour préparer les journées des éliminatoires de la CAN 2021, le Congo qui aura pour premier adversaire des Lions de la Téranga, est à pieds d’œuvre pour trouver un sparring-partner.

Les Diables Rouges étaient absents lors des précédentes journées fifa, ils ne veulent pas rester à l’écart lors de la prochaine. La sélection congolaise, qui a aussi brillé par son absence à la dernière CAN en Egypte, veut être présente à la prochaine au Cameroun.

La fédération congolaise de football est en quête de moyens pour préparer les joueurs avant les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021 contre la Sénégal et la Guinée, entre les 11 et 19 novembre 2019.