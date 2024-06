JO de Paris : la France annonce son accompagnement aux athlètes congolais

Le sujet était au centre d’un échange entre l’ambassadrice de la France au Congo, Claire Bodonyi et le ministre des sports, Hugues Ngouélondélé.

La république du Congo prendra part aux Jeux olympiques qui se tiendront en Juillet-août et paralympiques qui se dérouleront en août-septembre prochain dans la capitale française, Paris. C’est pour parler de la participation de la délégation congolaise que Hugues Ngouélondélé a reçu Claire Bodonyi.

« Nous sommes venus annoncer au ministre des sports les préparatifs des jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu bientôt à Paris, et notamment toutes les procédures d’accompagnement de la famille olympique, c’est-à-dire, le Chef de l’Etat, le ministre des sports et athlètes. Avant ces événements prévus en juillet-août-septembre, nous organiserons le 21 juin à l’Ambassade de France une conférence de presse sur les contours de l’olympisme et les deux événements en vue », a expliqué Claire Bodonyi.

La diplomate insiste sur l’importance de demander les visas à temps. « Je rappelle l’importance de faire sa demande de visa à temps pour être rassuré de l’avoir à temps et aller suivre les jeux olympiques sans difficulté ; parce que quand on le fait la veille, on risque de se retrouver dans les frustrations s’il n’est pas dispo automatiquement. Donc le plus tôt vaut mieux », a-t-elle insisté.

La délégation congolaise sera constituée de 02 athlètes en athlétisme, 02 en natation, 01 au tennis de table pour les JO et quelques athlètes à déterminer pour le Jeux paralympiques et les encadreurs.