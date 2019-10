Festival Masa 2020 : trois congolais retenus

L’humoriste Juste Parfait, la slameuse Mariusca Moukengue et le conteur Jules Ferry Moussoki participeront, chacun dans son domaine, à la onzième édition du Marché des arts du spectacle d’Abidjan (Masa).

La 11eme édition du Masa se tiendra du 07 au 14 mars 2020 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. L’évènement se tient sous le thème « L’Afrique-Monde ». La liste des différents artistes retenus au festival a été dévoilée le 27 septembre dernier. Le Congo sera représenté dans trois disciplines. L’humoriste Juste Parfait, la slameuse Mariusca Moukengue et le conteur Jules Ferry Moussoki sont ces trois artistes congolais qui ont été retenus pour prendre part au Masa 2020.

Habitué des grands festivals, Juste Parfait dit le Stromae a débuté sa carrière en 2014, avec le collectif « Brazza comedy show » avant de rencontrer Valérie Ndongo, un comédien camerounais. Ce dernier l’a encadré dans les ateliers d’art humoristique et lui a permis de débuter concrètement sa carrière.

Du haut de son 1m 96, l’artiste âgé d’une vingtaine d’années emboîte le pas des grands humoristes du monde tels que Jamel, Mamane, Adama Dayiko, nourrissant l’envie de faire comme eux. Ce désir a produit ses fruits puisqu’il a participé deux fois (2016 et 2018) au Masa avant de jouer à la célèbre émission humoristique « Le parlement du Rire », avec Mamane, Gohou Michel, Digbé Cravate et Charlotte Ntamac.

De son côté, après avoir reçu la confirmation de sa participation au Masa 2020, la slameuse Maruisca Moukengue a aussitôt posté un message de remerciements sur sa page facebook, une façon de manifester sa joie. « Surprise depuis ce matin, je cris, je tremble, je rends grâce à Dieu pour ces bienfaits. La slamille, on est sélectionné pour le Masa. Merci à vous chère slamille, cher public de nous donner encore chaque jour la force de persévérer, merci au jury du Masa, on arrive avec les frères Juste Parfait en humour et Jules Ferry au conte », peut-on lire sur la page facebook de la jeune slameuse.

L’auteure du maxi single « Slamourail » souhaite enrichir son expérience à travers ce festifal. En effet, Depuis 2010, Mariusca mène une carrière sur plusieurs fronts et participe à de nombreux festivals au Congo et ailleurs (Mantsina sur scène, Etonnants voyageurs, festival international des arts de Dolisie, Ici c’est l’Afrique, etc).

Pour sa part, Jules Ferry Quevin Moussoki Mitchum est un comédien, conteur, médaillé d’or aux huitièmes Jeux de la Francophonie, Abidjan 2017. Il anime chaque samedi l’activité intitulée « L’heure du conte » à l’Institut français du Congo.

Selon les organisateurs, l’effectif de la délégation ne doit pas excéder deux personnes pour l’humour, quatre pour le conte, huit pour la danse contemporaine, dix pour la musique, dix pour le théâtre et quinze pour la danse patrimoniale.