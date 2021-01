Ethiopie : des armes de guerre découvertes au Tigré

Beaucoup d’armes de guerre ont été découvertes au Tigré.La 4ème division mécanisée des forces de défense éthiopiennes a découvert 51 roquettes et missiles cachés par le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) dans une jungle près d’une ville de la région du Tigré.

Tous sont des missiles et des roquettes air-sol. Ils ont été placés à proximité de camions-citernes et d’acétylène. S’ils avaient explosé, ils auraient pu tout détruire, y compris l’aéroport voisin, a déclaré lundi le chef du commandement nord de l’armée de l’air éthiopienne, le colonel Wendu Kindu.

Au début du mois dernier, les forces de défense éthiopiennes avaient pris le contrôle de plusieurs roquettes et missiles à Mekele, capitale du Tigré, après avoir déclaré la victoire sur les forces du TPLF.

Le TPLF a bombardé trois fois des villes éthiopiennes et érythréennes par des roquettes sans causer de graves dommages.

L’ancien président de la région du Tigré, Debretsion Gebremichael, qui reste toujours introuvable, avait confirmé des frappes de missiles visant l’aéroport de la capitale érythréenne, Asmara, le qualifiant de « cible légitime ».

Dans un message écrit, Debretsion a déclaré que le TPLF combattait 16 divisions érythréennes, sans en apporter de preuve. Des responsables du TPLF avaient également accusé l’Erythrée d’aider le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed dans le conflit avec le Tigré.

Selon lui, la recherche de chefs fugitifs du TPLF et la recherche de plus de missiles et de roquettes sont en bonne voie.

Pour rappel, l’armée éthiopienne a découvert 22 réservoirs de carburant qui ont été enterrés par les rebelles TPLF près de Mekele.