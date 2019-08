DJ Arafat : Extra Musica rend hommage à l’artiste ivoirien à travers un single

Le groupe congolais Extra Musica vient de commettre un nouveau single dans lequel il fait ses adieux à cet icône de la musique africaine, DJ Arafat.

A quelques heures de l’inhumation de DJ Arafat, Extra Musica a tenu à rendre un hommage au « Yorobo » à sa manière. « Hommage à DJ Arafat », c’est le titre qui glane en ce moment des vues sur la plateforme youtube. Un titre qui laisse entendre clairement le message que veut transmettre le groupe congolais.

Sur un fond contrasté du noir et du blanc, on peut entendre des phrases telles que « La mort tu es un bandit », « La mort pourquoi tu as arraché mon Yorobo, la mort pourquoi tu as piqué mon Yorobo ». Des morts qui expriment l’état d’esprit des membres du groupe Extra musica, lorsqu’ils ont composé cette chanson.

DJ Arafat, Yorobo, Daïshikan, Commandant Zabra… ce sont les différents noms de scène de l’artiste, est décédé le 12 août dernier, dans un accident de la circulation. Il sera inhumé ce samedi à Abidjan.

Dégustez ce chef-œuvre du groupe Extra Musica sur youtube.