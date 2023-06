Congo Terminal et AGL Congo s’engagent dans la lutte contre le plastique

Le 17 juin 2023, plus de 100 collaborateurs d’AGL Congo et de Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), ont participé à une opération de collecte et de tri des déchets échoués sur les 3 hectares de plage bordant le terminal à conteneurs du Port Autonome de Pointe-Noire.

Cette initiative a débuté par une sensibilisation sur le rôle crucial des océans dans la préservation des écosystèmes et les dangers posés par les déchets non biodégradables pour la faune et la flore marines. Ensuite, les ncollaborateurs ont ratissé la plage et séparé les déchets plastiques des autres déchets.

« Environ 2,5 tonnes de déchets plastiques ont été collectées et remises à Cortell Engineering Environment (CEE), l’entreprise chargée de la gestion des déchets au Port Autonome de Pointe-Noire. Ces déchets plastiques seront ensuite dirigés vers une entreprise de recyclage. », a déclaré Anthony SAMZUN, Directeur Général de Congo Terminal.

Cette action, lancée par Congo Terminal en 2016 à l’occasion de la Journée mondiale des océans, mobilise le personnel pour la préservation des écosystèmes marins. Elle s’inscrit dans le cadre des nombreuses autres initiatives environnementales de l’entreprise AGL, telles que le plan climat visant à réduire l’empreinte carbone liée à ses activités, le programme de labellisation « Green Terminal » qui englobe toutes les préoccupations écologiques dans le domaine de la logistique portuaire, ainsi que la sensibilisation des élèves et des familles des employés à la préservation de l’environnement en collaboration avec Renatura, une ONG spécialisée dans la sauvegarde des tortues marines.

Cette action concrète témoigne de l’engagement continu d’AGL Congo et de Congo Terminal envers la protection de l’environnement et de la biodiversité, et marque une nouvelle étape dans la lutte collective contre les déchets plastiques.

A propos de Congo Terminal

Congo Terminal, filiale de AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur du terminal à conteneurs de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE), l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal emploie près de 900 collaborateurs congolais et mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.

www.congo-terminal.net

A propos d’AGL au Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.

www.aglgroup.com