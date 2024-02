Congo : tenue du Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye à Brazzaville

Cette réunion est la dernière étape avant la conférence de réconciliation inter-libyenne fixée au 28 avril prochain.

La capitale congolaise, accueillait lundi 5 février 2024 une réunion du Comité de haut niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye. L’objectif de cette rencontre, encadrer la voie du retour à la paix dans ce pays nord-africain déchiré par une guerre civile depuis 2011.

Cette rencontre, la neuvième depuis la création du comité de haut niveau de l’Union africaine, a été l’occasion de demander aux responsables de la Libye de mettre sur pied, dans les plus brefs délais, un commissariat national de réconciliation. C’était la dernière étape avant la conférence de réconciliation inter-libyenne fixée au 28 avril prochain.

« Aucune initiative ne sera plus forte que celle qui viendra du cœur et de la raison des frères libyens eux-mêmes. En vue de résoudre cette crise, nous avons toujours privilégié le dialogue inclusif inter-libyen, comme levier de réconciliation et préalable à tout processus électoral. » a interpellé les Libyens, Denis Sassou-Nguesso, chef de l’État congolais et président du Comité de haut niveau.

« La crise libyenne a trop duré et coûté très cher à son peuple. Elle a été la source nourricière du terrorisme au Sahel dont les conséquences ont produit ce qu’elles ont produit en termes de destructions et d’instabilité politique. » pense pour sa part Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’UA.