Congo-Pointe-Noire : le Port autonome vise 2 millions de conteneurs par an

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso a eu une séance de travail avec les dirigeants de cette infrastructure portuaire.

Anatole Collinet Makosso est en visite à Pointe-Noire. Il a entamé sa visite de travail par une séance de travail au Port autonome. Le chef du gouvernement a fait le tour des différents compartiments du Port autonome. Au terme de sa visite, le Premier ministre a expliqué que son passage lui a permis de découvrir et de comprendre les atouts, les avancées ainsi que les difficultés de cette infrastructure stratégique.

« Le port autonome de Pointe-Noire est un pilier important dans le cadre de la mobilisation et de la rationalisation des ressources domestiques. Le président de la République nous interpelle chaque fois lorsqu’il nous fait constater qu’il n’y a aucune raison que les autres ports, à travers le continent, puissent mobiliser plus de ressources que le port de Pointe-Noire qui est l’un des plus grands ports en eau profonde et avec tous les investissements que nous avons réalisés », a rappelé Anatole Collinet Makosso.

Le Port autonome de Pointe-Noire est l’un des plus importants d’Afrique subsaharienne et la porte de sortie maritime stratégique pour le Congo qui manipule 1 million de conteneurs par an. L’infrastructure entend atteindre 2 millions de conteneurs par an.