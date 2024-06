Congo : les membres du jury au baccalauréat en séminaire

Cette formation concerne les chefs de centre et adjoints, les membres de l’équipe pédagogique, les agents de sécurité et bien d’autres acteurs.

Les membres du jury au baccalauréat session de juin 2024, mettent à jour leurs connaissances. Le séminaire de renforcement des capacités de l’ensemble de ces acteurs impliqués dans le déroulement des épreuves écrites et pratiques du baccalauréat général a été ouvert, le 11 juin, à Brazzaville.

Ils doivent être prêts pour commencer le travail le 18 juin prochain. Cet ensemble est constitué des chefs de centre et adjoints, membres de l’équipe pédagogique, agents de sécurité et bien d’autres acteurs impliqués dans l’organisation du baccalauréat.

Pour le ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, qui a présidé au lancement de « Ce séminaire qui est un choix stratégique pour asseoir un leadership organisationnel fort afin de maximiser la bonne tenue de cet examen d’Etat qui ouvre la porte des études supérieures aux candidats ».

Ladite formation a pour thème « La gestion du baccalauréat à l’ère de la digitalisation des processus d’organisation et du fonctionnement des examens d’Etat et concours » avec pour sous-thèmes, entre autres : procédure de supervision, du contrôle des opérations et communications informationnelles entre les acteurs impliqués ; sécurisation des acteurs, des biens et des centres d’examens lors du déroulement des épreuves écrites et pratiques du baccalauréat.