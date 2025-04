Congo : les agents de la SOPECO totalisent 50 mois d’arriéré de salaires

Ils exigé à la direction générale le payement d’au moins deux mois de salaires et de prendre en compte leurs revendications.

Sur les 50 mois d’arriérés de salaires impayés qu’ils totalisent, les agents de la SOPECO exigent au moins deux avant le 15 avril courant. Ils se sont exprimés, par le biais de secrétaire général de la Fédération des syndicats des postes et télécommunications, Franck Siassia. Une sortie qui fait suite à assemblée générale extraordinaire que les argents de cette structure ont eu le 7 avril à Brazzaville.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ils dénoncent les mauvaises conditions de travail, la mauvaise gestion de l’entreprise par la direction générale et exigé que la direction générale prenne en compte leurs revendications. « Nous dénonçons cette mauvaise gestion. Nous demandons à l’État, propriétaire de l’entreprise, de changer la direction générale ».

Au nombre des revendications, « Nous demandons le paiement sans condition de deux mois de salaires, au plus tard le 15 avril, la notification des arriérés de salaires de 2017 à 2024 et des avancements par la direction générale. Nous disons non au reclassement de certains agents privilégiés par la direction », a indiqué Jean-Jacques Mvila, secrétaire général par intérim des postiers.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la SOPECO, a rappelé que « L’État a octroyé le timbre électronique à la Société des Postes et de l’Épargne du Congo. L’année dernière, par exemple, ils ont reçu 139 millions de francs CFA, répartis sur 11 millions par mois. À cela s’ajoutent les loyers de la Banque postale, qui s’élèvent à 13 millions, ainsi que les recettes des boîtes postales. Aujourd’hui, les gens paient pour les boîtes postales à tout moment. Il y a également les frais de terminaison que nous recevons des pays voisins, ainsi que des recouvrements effectués, dont les loyers, au-delà de ceux de la Banque postale. Il existe des moyens et des stratégies que la direction peut mettre en place pour assurer un flux de trésorerie, et garantir que les salaires soient payés chaque mois, ou au moins tous les deux mois ».