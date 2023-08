Congo : le Parlement approuve la charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation

Le document avait été adopté lors de la 23e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine le 27 juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont approuvé, le 11 août dernier, la ratification de la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. La charte a pour objectif de promouvoir, protéger et stimuler la décentralisation, la gouvernance locale et le développement local en Afrique.

Il est question au travers de cette signature, de mobiliser les ressources et d’assurer le développement économique local pour éradiquer la pauvreté en Afrique, de guider l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques de décentralisation, de gouvernance locale et de développement local au niveau continental.

Adoptée lors de la 23e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine le 27 juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale. Elle a aussi pour but de promouvoir la participation de la société civile, du secteur privé et de la population aux initiatives de décentralisation, de gouvernance locale et de développement local. Elle prévoit en son sein les modalités de sa mise en œuvre au niveau de chaque Etat partie ainsi que les clauses de sauvegarde, le règlement des litiges, la signature, la ratification, l’adhésion, l’entrée en vigueur, les amendements et leur dépôt.