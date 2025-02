Congo : le groupe parlementaire PCT et alliés adopte son budget 2025

La somme de 178 384 000 FCFA est le budget 2025, arrêté mardi 4 février, par le groupe parlementaire du Parti congolais du travail (PCT) et alliés.

Une soixantaine de sénateurs issus des partis de la majorité présidentielle a pris part mardi 04 février à la 4e l’assemblée générale ordinaire présidée par Théophile Adoua, président du groupe parlementaire PCT et alliés au Sénat. Il était question de faire le point des activités antérieures et fixé les objectifs de 2026.

Les débats ont porté sur plusieurs points notamment la revue des activités réalisées en 2024 en vue d’évaluer les performances, la façon de capitaliser sur les acquis, la redynamisation du groupe afin de lui permettre de bien accomplir ses missions régaliennes. C’était aussi l’occasion de fixer les stratégies afin d’aboutir à la réélection, l’année prochaine, de leur candidat à la magistrature suprême.

Le groupe parlementaire PCT et alliés a approuvé son budget 2025, arrêté à la somme de 178 384 000 FCFA. Celle-ci permettra de mener à bien toutes les activités programmées au cours de cette année.

Le président du groupe parlementaire, Théophile adoua, dans son discours a rappelé aux sénateurs membres du groupe les enjeux du moment et les a exhortés à être plus engagés pour la cause.