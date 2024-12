Congo-Hôpital de Talangai : la direction veut en faire un hôpital général

C’est une information donnée récemment par le directeur général de l’hôpital de référence du district sanitaire de Talangaï, Roger Oyéré.

Changer le statut de l’hôpital de référence du district sanitaire de Talangaï pour en faire un hôpital général. C’est l’objectif que s’est fixé la direction générale de cet établissement sanitaire. Son directeur général l’as affirmé lors de la présentation du Dr Boris Otouana Dzon, promu au grade de professeur agrégé.

Pour atteindre cet objectif, la direction encourage les médecins à se spécialiser afin que l’hôpital offre aux patients des soins de qualité. « Dans notre hôpital, nous avons déjà cinq médecins hospitalo-universitaires parmi lesquels deux sont déjà des maîtres de conférences agrégés et il en reste trois. C’est un processus pour conduire l’hôpital de Talangai vers d’autres sommets. Notre structure reçoit plus de 37 mille patients par année, pour une population de 371 000 habitants. Régulièrement, nous recevons des étudiants en médecine et enseignants chercheurs qui y viennent suivre des formations pratiques. Cela constitue un atout important dans le processus de faire de cet établissement un hôpital général », a souligné Roger Oyéré.

Roger Oyéré a annoncé la mise en place d’un pôle de formation au sein de l’hôpital de référence de Talangai, qui va s’occuper de la formation et l’évolution professionnelle des agents.