Congo : deux nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance à Sassou N’Guesso

Il s’agit de l’ambassadeur du Ghana, Joseph Kwaku Antwi et de celui de la France, François Vincent Pierre Barateau.

Le président de la République congolaise, Denis Sassou N’Guesso, a reçu le 13 août, deux nouveaux ambassadeurs qui sont venus lui présenter leurs lettres de créance.

«J’ai eu l’honneur aujourd’hui de présenter mes lettres de créance à son Excellence monsieur le président de la République du Congo », a écrit dans le livre d’or, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana.

Joseph Kwaku Antwi

Né le 13 août 1958 à Kumasi, le diplomate ghanéen est diplômé de l’académie de Kumasi et de l’université de Londres au Royaume-Uni. Il est détenteur d’une maîtrise en relations internationales. Il a été ambassadeur en République démocratique du Congo ; ministre de 2017 à 2018, consultant puis à la tête de la section consulaire et sociale au sein de la représentation diplomatique de son pays à Brazzaville.

Le Ghana souhaite raffermir ses relations de coopération et d’amitié avec le Congo en matérialisant notamment les projets retenus dans le cadre des accords de coopération bilatérale établis en 1964 dans le domaine du commerce, de l’éducation et de l’agriculture.

François Vincent Pierre Barateau, ambassadeur de France en République du Congo

Le diplomate français s’est dit optimiste quant à sa mission au Congo. « J’ai le grand honneur d’entamer ma mission à Brazzaville. J’œuvrerai avec détermination à la consolidation des relations bilatérales entre nos deux pays », a-t-il écrit dans le livre d’or.

Né le 1er juillet 1959 à Nancy, il est diplômé de l’IEP d’Aix-en-Provence. Titulaire d’une maîtrise d’administration, il construit sa carrière aux Affaires étrangères où il a exercé pendant dix ans.

Il a été tour à tour conseillé au Tchad (2004) ; deuxième secrétaire d’ambassade au Rwanda (1986) et ambassadeur en Guinée équatoriale (2011). Nommé en mai 2019 et confirmé en juillet dernier, François Barateau a été le numéro 2 à la direction Afrique et Océan indien du ministère des Affaires étrangères.