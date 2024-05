Congo : des tirs d’obus réveillent les habitants de Bacongo

Plusieurs dégâts matériels enregistrés dans la matinée du dimanche 19 mai, après des détonations des obus tirés depuis Kinshasa.

La population de Bacongo s’est réveillée dans la panique aux premières heures du dimanche 19 mai 2024. Des tirs d’obus en provenance de la capitale de la RDC, ont occasionné plusieurs dégâts matériels dans ce quartier du 2ème arrondissement de Brazzaville. En dehors des maisons détruites, l’on a aussi enregistré un blessé grave de nationalité camerounaise. La victime a été conduit en urgence à l’hôpital militaire Pierre Mobengo, où il est pris en charge.

« Ce matin aux premières lueurs de l’aube, les populations de l’arrondissement 2 Bacongo particulièrement et celles de Brazzaville en général ont été réveillées par les déflagrations venues du centre –ville de Kinshasa. Informé de la situation, nous nous sommes rendus sur les lieux pour constater et faire un état de lieu en termes de dégâts matériels et humains » a indiqué Bernard Bantantou, l’administrateur-maire de Bacongo.

L’Administrateur- maire de Bacongo rassure la population que des dispositions ont été prises par l’Etat pour une assistance aux victimes.