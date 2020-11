Congo-concours d’écriture : une compétition pour les jeunes âgés de 9 à 30 ans

Les jeunes écrivains peuvent concourir en envoyant leurs textes au comité d’organisation jusqu’au 15 décembre 2020 sur ce lien genwritersclub.org

Le Genwriters club lance un concours d’écriture. Cette compétition concerne les jeunes écrivains africains et la diaspora africaine dont l’âge varie entre 9 et 30 ans. Ce concours est intitulé « Espoir, changement, inspiration et héritage » pour ces jeunes qui veulent changer leur communauté et leur continent avec leurs écrits innovants, projets (histoires, poèmes, arts, discours mots, recherches, critiques, chansons…).

La compétition est réservée aux jeunes écrivains dont l’âge varie entre 9 et 30 ans. Leurs écrits serviront à des fins éducatives dans les écoles et les vies individuelles. Les jeunes écrivains peuvent compétir en envoyant leurs textes au comité d’organisation jusqu’au 15 décembre 2020 sur ce lien genwritersclub.org

Les participants devront écrire les histoires positives qui peuvent créer de multiples effets d’entraînement et influencer le changement dans la vie des gens. Les meilleurs écrivains ou artistes seront présentés dans des magazines internationaux et pourront se qualifier pour un prix.

« Des œuvres étonnantes peuvent avoir la chance d’être présentées sur notre site Web et d’autres sites Web d’actualités et de blogs célèbres au Ghana, sur chaîne de télévision », indiquent les organisateurs.

Et d’ajouter : « Nous nous engageons à aider les jeunes à partager leur propre voix, tout en développant leurs compétences en lecture, en écriture, en créativité et en pensée critique. Tous les profits de notre magazine sont utilisés à des fins éducatives pour promouvoir nos objectifs en soutenant les Objectifs de développement durable des Nations unies. Nous dépendons entièrement des soumissions des jeunes à travers l’Afrique pour notre contenu. »

Genwriters club offre aux jeunes la possibilité de publier gratuitement leur travail créatif et leurs opinions sur des questions qui affectent leur vie et leur environnement. C’est une organisation qui permet aux jeunes écrivains africains de partager leurs compétences en écriture et leurs arts sur leur site Web et leurs magazines en ligne.