Congo-budget-programme : l’élaboration des plans stratégiques au cours d’un atelier

Le ministère du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public a ouvert, le 16 août, à Kintélé, un atelier interministériel. Cet atelier est consacré à l’élaboration des plans stratégiques et outils de programmation budgétaire des ministères.

Des experts venus des ministères sectoriels prennent part à l’atelier dont les travaux ont été ouverts par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Ils ont jusqu’au 18 août prochain, pour élaborer les plans stratégiques et les outils de programmation budgétaire de six ministères pilotes devant implémenter ; dès le 1er janvier 2024, le budget en mode programme. Il s’agit notamment des ministères des Enseignements général et technique, de la Santé et de la Population, du Budget et du Portefeuille public, de l’Economie et des Finances, du Plan et de la Statistique.

Ladite réforme économique a pour but d’améliorer la gestion des finances publiques, conformément à la loi organique n°36-2017, relative aux lois de finances.