Congo : bientôt la portabilité des numéros mobiles

Le sujet était au centre des échanges le 27 mars, entre L’Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) et les opérateurs Airtel et MTN Congo.

La réunion de travail entre l’ARPCE et les opérateurs Airtel et MTN Congo était prioritairement centrée sur l’instauration de la portabilité des numéros mobiles dans le pays. La portabilité des numéros est une fonctionnalité qui permettra aux abonnés congolais de changer d’opérateur tout en conservant leur numéro de téléphone. C’est une révolution répond à une recommandation de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et vise la flexibilité dans leur choix de fournisseur de services mobiles.

La rencontre a permis aux deux opérateurs de présenter l’état d’avancement de leurs préparatifs. Airtel Congo a partagé les résultats de son analyse comparative menée dans plusieurs pays. La compagnie de téléphonie mobile a souligné les implications économiques de sa mise en œuvre. Du côté MTN Congo, il est prévu une présentation technique de sa solution dès ce 3 avril, avec un déploiement opérationnel programmé pour le dernier trimestre 2025.

En dehors de la portabilité des numéros mobiles, deux autres sujets ont été abordés au cours de cette réunion de travail notamment l’implémentation du préfixe « zéro » et le renforcement de l’identification des abonnés.

Pour ce qui l’implémentation du préfixe « zéro », des ajustements restent nécessaires malgré des tests réussis sur les communications vocales. Des difficultés persistent notamment pour les SMS chez MTN, tandis qu’Airtel prévoit de finaliser le projet d’ici à juin prochain.

Sur la question de l’identification des abonnés, l’ARPCE a exprimé ses préoccupations face à la distribution persistante de cartes SIM sans vérification préalable dans certaines localités. L’Autorité a annoncé le renforcement des contrôles et rappelé aux opérateurs qu’ils s’exposent à des sanctions sévères en cas de manquements constatés lors du prochain audit.