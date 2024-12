CNTR : la contribution des partenaires attendue dans la mise en œuvre du plan stratégique

Le président de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR), Joseph Mana Fouafoua l’a fait savoir le 5 décembre à Brazzaville.

La participation des partenaires techniques et financiers est attendue dans la mise en œuvre de du plan stratégique 2024-2029, de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR). Le président de cette commission a sollicité jeudi 5 décembre, cet apport des partenaires techniques et financiers.

Joseph Mana Fouafoua qui était face aux partenaires bilatéraux et multilatéraux a partagé avec eux le rôle et l’importance de cette institution au sein du dispositif institutionnel de la gestion des finances publiques mis en place par le gouvernement.

Pour lui, en quatre ans d’existence, son institution a posé, avec des moyens très limités, quelques actes allant dans le sens de la réalisation des missions d’enquête et d’information auprès de certaines entités publiques. Ces missions ont permis, selon Joseph Mana Fouafoua, de mettre en évidence la méconnaissance par les cadres des administrations publiques du code de transparence en tant qu’instrument important dans la mise en œuvre d’une gestion efficiente des finances publiques.

La CNTR qui a été créé en mai 2019, a entre autres objectifs de faire appliquer le code de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques par les entités en charge des finances publiques. Elle a pour missions de : veiller à la stricte application du code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques ; recueillir et diffuser les meilleures pratiques en matière de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques ; entreprendre des études, des analyses et des diagnostics sur la gestion des finances publiques ; diligenter toute enquête en cas de violation de la transparence.