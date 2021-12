Bolloré Transport & Logistics Congo s’engage pour la sécurité routière

À l’occasion de la 10e Journée Africaine de la Sécurité Routière, Bolloré Transport & Logistics Congo a mené du 15 au 19 novembre 2021 plusieurs actions de sensibilisation et de prévention auprès de ses collaborateurs, l’objectif étant de leur rappeler les règles de sécurité routière et les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise pour prévenir et réduire les risques d’accident.

Les initiatives mises en place par l’entreprise et ses filiales comprennent, outre le déploiement de campagnes pour sensibiliser les chauffeurs sur les risques liés à la consommation d’alcool et les comportements dangereux au volant, des visites médicales réglementaires tout au long de l’année afin de s’assurer de leur pleine aptitude au travail et le permis à points. Un système de bonus – malus qui invite les chauffeurs à plus de responsabilité dans leur conduite puis qu’ils peuvent gagner ou perdre des points en appliquant ou non chacune des 14 règles d’Or de transport du Groupe Bolloré.

« Bolloré Transport & Logistics et ses filiales emploient près de 200 chauffeurs au Congo. À ce titre, nous nous devons de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver leur sécurité et celle des Congolais. Les dispositifs que nous avons mis en place depuis plusieurs années portent leurs fruits et aujourd’hui nous continuons à travailler pour renforcer nos actions de sensibilisation et de prévention auprès de nos salariés. » a indiqué Christophe PUJALTE, Directeur Régional Bolloré Transport & Logistics Congo & RD Congo. L’ensemble de ces mesures a permis à Bolloré Transport & Logistics de réduire de plus de 21 % les accidents routiers entre 2019 et 2021 malgré l’accroissement de son parc automobile. L’entreprise, avec l’implication de ses filiales Congo Terminal et Terminaux du Bassin du Congo, poursuit ses actions de prévention des risques routiers avec l’objectif d’atteindre zéro accident sur l’année.

À propos de Bolloré Transport & Logistics au Congo

Présent au Congo dans le transport et la logistique, Bolloré Transport & Logistics compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. Bolloré Transport & Logistics s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.