Au Congo, AGL apporte le soutien aux orphelins à noël

Le 21 décembre 2023, les employés de Congo Terminal et AGL Congo ont offert 2 tonnes de vivres, vêtements, chaussures et jouets à l’orphelinat Aveo-monde où vivent plus de 30 orphelins âgés de 7 à 14 ans. Les objets ont été collectés lors d’une campagne vide grenier organisée par le département communication et développement durable auprès de 1500 collaborateurs.

Pendant 3 semaines, chaque collaborateur a été encouragé à faire valoir son élan de solidarité. Une valeur que partage le groupe AGL. En effet au sein d’AGL Congo, la solidarité permet de contribuer au travers des politiques de l’entreprise au plein épanouissement des collaborateurs, au partage de la valeur créée avec les populations riveraines de ses activités. AGL et ses collaborateurs expriment régulièrement leur élan de solidarité envers les populations en situation de précarité.

« Merci aux équipes de Congo Terminal et AGL Congo pour le soutien aux orphelins . Ils pourront passer de merveilleuses festivités de fin d’année comme tant d’autres enfants qui ont encore leurs parents en vie » prévient Splendeur Dadier BITSAMBILA, intendant orphelinat Avéo-monde.

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1 500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implantée à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.

www.aglgroup.com