Af’Sud : Ramaphosa félicite les médias pour leur couverture de la Covid-19

Les médias sud-africains ont joué un rôle déterminant pendant la pandémie de coronavirus dans la diffusion de messages qui ont contribué à ralentir la maladie, a déclaré lundi le président sud-africain Cyril Ramaphosa.S’exprimant dans son message hebdomadaire, Ramaphosa a déclaré que les médias avaient souffert financièrement pendant les restrictions de confinement, mais avaient continué à aider le gouvernement à transmettre des messages exhortant les gens à jouer leur rôle pour contenir le virus.

La diffusion des messages de sensibilisation à la Covid-19 a été implacable, malgré des ressources limitées et des conséquences néfastes sur les finances des médias, ce qui a entraîné la faillite de certaines maisons de presse, a-t-il noté.

Il a exhorté les Sud-africains à soutenir les médias, affirmant que le travail de l’industrie était essentiel à l’ordre démocratique du pays en sus de son rôle crucial de surveillance.

« Ils ont rempli leur rôle de chien de garde en dénichant des actes de corruption et de mauvaise administration, suscitant un débat national massif et menant à un certain nombre d’enquêtes très médiatisées. Grâce à ces reportages, ils ont gagné la confiance des gens », a déclaré Ramaphosa, ajoutant qu’une presse libre n’était pas une fin en soi.

« C’est un moyen par lequel la démocratie est assurée et maintenue », a-t-il poursuivi.

Il a par ailleurs noté que les médias avaient joué, « non seulement leur rôle de chien de garde traditionnel, mais aussi exercé leur devoir civique en soutenant l’effort national pour contenir le coronavirus ».

Selon le ministre de la Santé Zweli Mkhize, le pays a enregistré dimanche 20 décès liés à la Covid-19 – le nombre le plus bas depuis le 23 mai, où dix personnes avaient succombé à la maladie.

Cela a porté le nombre total de décès liés à la Covid-19 à 15.447 sur les 649.793 personnes qui ont contracté la maladie depuis l’entrée de l’épidémie dans le pays en mars, a déclaré Mkhize.