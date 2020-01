Sanzas trophée des créateurs : huit primés à cette 17è édition

Organisée par le Groupe Pella Yombo (GPY) que manage Henri Germain Yombo Beethoven, la cérémonie de remise de ce trophée s’est tenue la fin de l’année 2019, à Brazzaville, en présence du ministre de la Culture et des arts, Dieudonné Moyongo.

Mis sur les fonts baptismaux en 2003 avec Jean Serge Essous comme premier récipiendaire, les « Sanzas » le trophée des créateurs récompense les artistes congolais ayant excellé l’année d’avant. Depuis lors, une flopée d’artistes sont déjà passés sous les feux de sa rampe.

Ont été concernées pour cette dix-septième édition, les catégories ci-dessous : la sculpture, la peinture, la mode, le cinéma, le théâtre, la littérature et la musique. Outre cela, ce trophée récompense aussi, de leur vivant, les artistes pour l’ensemble de leurs œuvres, les mécènes, les sponsors et autres avec le prix promotion culturelle, reconnaissance et prix spécial du jury.

La cérémonie marquant la dix-septième édition s’est articulée autour de trois modules, à savoir la remise des scellés du jury ; la remise des trophées ; et pour sortir des sentiers battus, le point d’orgue a été l’interprétation séquencée de la « Marmite de Koka Mbala » de Guy Menga par la troupe Tuné Théâtre de Fortuné Bateza. Cette troupe venait de se produire à Dakar au Sénégal, à l’occasion de la douzième édition de la « Nuit du Congo à … ».

Remettant les scellés, le président du jury de cette édition, Claure Kombo, a déclaré ce qui suit. « Je suis très heureux de vous remettre les scellés des récipiendaires des Sanzas le trophée des créateurs culturels congolais. Je vous avoue que cela n’a pas été facile. Des discussions après ont émaillé nos retrouvailles et les récipiendaires ont été retenus consensuellement. »

Le président du jury a dit également sa reconnaissance et ses remerciements à l’endroit des sachants, chroniqueurs de musique et critiques littéraires et d’art pour leur franchise dans les choix des créateurs qui ont excellé en 2019.