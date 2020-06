Réunion à Rabat du bureau exécutif du réseau parlementaire pour la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde arabe

Le Bureau exécutif du réseau parlementaire pour la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde arabe, tiendra une réunion mercredi à Rabat, annonce la chambre des conseillers du Maroc.Initiée avec la participation de l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la réunion sera placée autour du thème de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la sécurité alimentaire dans les régions africaine et arabe.

Créée en janvier 2019, ce réseau intervient pour jeter la lumière sur les problèmes de sécurité alimentaire auxquels sont confrontés les pays africains et arabes et présenter des propositions qui ouvriraient la voie à une action parlementaire commune, en collaboration avec les gouvernements et les secteurs concernés, en vue de soutenir et encourager les investissements visant à assurer la durabilité, l’abondance et la qualité de la production alimentaire.

Selon le projet de la Charte constitutive du réseau, la création de ce dernier est basée sur des études et des recherches scientifiques qui ont démontré que le monde connaîtrait, dans les 50 prochaines années, une pénurie de produits alimentaires et de nombreux obstacles entravant la réalisation de la croissance en la matière, liés à la sécheresse, la rareté de l’eau, les inondations, la désertification et la propagation des maladies et épidémies résultant du changement climatique.

La constitution de ce réseau s’appuie également sur les engagements des présidents et représentants des parlements lors du Sommet parlementaire mondial contre la faim et la malnutrition, tenu les 29 et 30 octobre dernier en Espagne, qui a réaffirmé le droit à une alimentation adéquate et saine et à l’élimination de la faim.