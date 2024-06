Qu’est-ce qu’un bonus sans wager et comment en profiter ?

Le développement de la technologie et d’internet a permis la démocratisation d’un certain nombre de secteurs, dont celui des loisirs.

Aujourd’hui, il est possible de jouer en ligne en restant chez soi et utilisant diverses plateformes comme l’ordinateur ou le téléphone portable. Les joueurs ont le choix entre un grand nombre de types de jeux, dont les jeux de casino. Si les jeux de casino attirent, c’est parce qu’ils permettent de s’amuser tout en gagnant de l’argent. Les casinos viennent avec diverses offres pour étendre leur clientèle. C’est le cas des bonus sans wager. Dans la suite, nous vous donnerons toutes les informations sur ce type de bonus.

Qu’appelle-t-on bonus sans wager ?

Si vous êtes familier au monde du casino en ligne, vous saurez que ces établissements offrent généralement plusieurs types de bonus. Lorsque vous voyez un bonus, il s’accompagne de diverses conditions comme les exigences de mise. Les exigences de mise définissent le nombre de fois que vous devez remettre en jeu un bonus avant de pouvoir le retirer.

Par exemple, il est possible de tomber sur un casino en ligne qui vous offre un bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 500 €. L’établissement peut préciser que l’exigence de mise ou wager est de 20 fois. Cela signifie que lorsque vous obtenez le bonus, vous devez l’utiliser 20 fois avant de pouvoir retirer vos gains. Un bonus de 100 € sera donc joué 20 fois, soit 20 x 100 €. Vous devez donc dépenser 2 000 € pour retirer vos gains.



Le wager ou exigence de mise est donc le nombre de fois qu’il faut remettre le bonus en jeu avant d’avoir la possibilité de le retirer. Ainsi, un bonus sans wager est une offre qui ne vient pas avec cette condition. Lorsque vous obtenez votre bonus, vous pourrez l’utiliser comme vous voulez et retirer vos gains sans aucun stress.

Quels sont les avantages des bonus sans wager ?

Les aficionados de casino en ligne apprécient beaucoup les bonus sans wager et cela, à raison. Ce bonus dispose de plusieurs avantages aussi bien pour les casinos en ligne que pour les joueurs.

Il faut comprendre que les exigences de mise ne sont pas anodines. Il s’agit d’un système grâce auquel, les casinos peuvent toujours avoir du contrôle sur ce qu’ils offrent aux joueurs. Si les wager n’existaient pas, on remarquerait beaucoup d’abus avec les casinos. De nombreuses personnes créeraient des comptes sur divers établissements juste pour profiter des offres. En plus, un casino qui n’offre que des bonus sans wager sortira toujours perdant et fera faillite.

En proposant un bonus sans exigence de mise, l’objectif des casinos en ligne est d’abord commercial. C’est une stratégie marketing pour attirer de nouveaux joueurs sur la plateforme. On peut d’ailleurs remarquer que ce sont généralement les bonus de bienvenue qui sont sans conditions de mise. Un joueur aura toujours tendance à aller vers un casino qui lui offre des conditions avantageuses et le bonus sans condition de mise est fait pour cela.

En tant que joueur, le bonus sans wager vous permet de ne pas avoir à dépenser assez de l’argent avant de pouvoir retirer vos gains. Puisqu’il n’est généralement pas possible de retirer un bonus qui vous est offert sur un casino en ligne, vous aurez à l’utiliser à votre convenance, puis retirer vos gains.

En outre, les bonus sans wager avantagent beaucoup les novices dans le monde des casinos en ligne. En effet, en tant que débutants, ils ne maitrisent généralement pas les règles liées aux bonus. Il est donc difficile pour eux d’atteindre les conditions de mise exigées et donc de pouvoir retirer leurs gains. Avec un bonus sans wager, ils n’auront plus cette difficulté. Ils peuvent réellement profiter de leur offre et l’utiliser comme ils le souhaitent. Même en tant qu’ancien joueur, on est ravi de voir que l’établissement permet de profiter d’une offre sans condition de mise. On peut ainsi faire des économies sur l’argent qu’on aurait dépenser avant d’accéder à l’offre.

Quels sont les différents types de bonus sans wager ?

Même si les bonus sans wager fonctionnent de la même façon, ils peuvent être de différents types. Voici les différents types de bonus sans conditions de mise que vous retrouverez sur les casinos en ligne.

Les bonus de dépôt

Les bonus de dépôt sont les primes que vous recevez après avoir déposé de l’argent sur un casino en ligne. Lorsque vous voyez par exemple une formule comme 100 % jusqu’à 500 €, il s’agit d’un bonus de dépôt. Cela signifie qu’en fonction de la somme que vous déposerez dans la limite de 500 €, vous recevez un bonus de 100 %. Le casino précise la somme minimale que vous devez déposer.

Les bonus de dépôt sont les plus populaires sur un casino en ligne. Il peut s’agir de bonus de bienvenue, d’offre journalière, hebdomadaire, etc. Un bonus de dépôt peut être sans condition de mise. Lorsque vous faites votre dépôt et recevez votre bonus, vous aurez juste à l’utiliser comme vous le voulez.

Les tours gratuits

Les tours gratuits concernent les machines à sous. Il s’agit de bonus que vous recevez sur ces jeux de casino. Vous obtenez un certain nombre de tours gratuits que vous pourrez utiliser sur des slots précis. Lorsque vous recevez des tours gratuits, ce sont les gains que vous faites en les utilisant que vous devez mettre en jeu. Dans le cas des tours gratuits sans condition de mise, vous pouvez directement retirer les gains.

Les cashback

Le cashback est un bonus qui vous permet de récupérer un pourcentage de vos pertes sur une période donnée. Le cashback peut être en argent réel ou en argent bonus. Le casino en ligne peut décider de supprimer le wager sur ce type de bonus. Dans ce cas, si c’est de l’argent réel, vous pouvez directement effectuer un retrait. Mais si c’est de l’argent bonus, vous devez utiliser la prime pour jouer de nouveau.



Comment profiter des bonus sans wager ?

Tout le monde peut profiter du bonus sans wager. Vous devez d’abord choisir un casino qui offre ce type de bonus. Puisque ce sont des offres marketing, les casinos ne les cachent pas. Au contraire, ils font tout pour les mettre en avant afin que tous les joueurs puissent les voir. Assurez-vous de bien choisir votre casino en ne tenant pas compte seulement de la présence de bonus sans wager. Prenez le soin de vérifier d’autres facteurs comme les jeux disponibles, les méthodes de paiement, la fiabilité de l’établissement.

Une fois que vous aurez choisi votre casino en ligne, il faudra vous inscrire. Vous devez juste fournir les différentes informations demandées. Si le bonus sans condition est un bonus de dépôt, il faudra faire un dépôt sur le site. Vous devez veiller à respecter la mise minimale exigée pour pouvoir profiter de l’offre. Il faudra également veiller à respecter les autres conditions du bonus comme les jeux sur lesquels il s’applique.