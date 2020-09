Politique, santé et aviation au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mardi se focalisent sur nombre de sujets notamment le dialogue libyen, la fabrication du vaccin anti-covid-19, le bras de fer entre la RAM et ses pilotes et les cas de la Covid-19 dans les équipes de football.+Le Matin+ rapporte que l’Organisation des Nations unies a salué, lundi, le « rôle constructif » du Maroc qui a contribué depuis le début de la crise libyenne aux efforts visant à parvenir à une résolution pacifique du conflit en Libye.

«Depuis le début de la crise libyenne, le Royaume du Maroc a joué un rôle constructif et a contribué aux efforts de l’Onu visant à parvenir à une résolution pacifique au conflit libyen», a souligné Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général des Nations unies, cité par la publication.

« L’accord politique libyen signé en 2015 à Skhirat témoigne de l’engagement résolu du Maroc à trouver une solution à la crise libyenne aux côtés des Nations unies», a-t-il affirmé dans une déclaration distribuée à la presse internationale accréditée auprès de l’organisation mondiale. « Nous sommes convaincus que cette dernière initiative du Maroc aura un impact positif sur la facilitation par l’Onu du dialogue politique détenu et dirigé par les Libyens», a encore dit le porte-parole.

+L’Opinion+ croit savoir que la phase III des essais cliniques du vaccin chinois contre la Covid-19 débute cette semaine, conformément aux accords entre le Maroc et SINO-PHARM CNBG.

Ces accords permettraient, non seulement au Maroc de se positionner sur le marché mondial pour avoir le plus tôt possible accès à un vaccin qui aura prouvé son efficacité, mais aussi de mener un éventuel projet de production locale du vaccin, à en croire les mots du ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, indique le journal.

Le Maroc dispose à cet effet des ressources humaines et logistiques nécessaires pour produire n’importe quel type de vaccin. Le laboratoire SOTHEMA, qui a su s’imposer auprès du ministère et prendre en charge les essais cliniques en question, semble bien positionné pour relever ce défi.

+Al Ahdath Al Maghribia+ écrit que la compagnie Royal Air Maroc (RAM) ne semble pas avoir été convaincue par les propositions qui lui ont été adressées dernièrement par l’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL), visant à surseoir au licenciement économique de plusieurs de leurs collègues et de soutenir le plan de relance de la compagnie aérienne.

Selon le quotidien, la direction de la RAM a jugé que la proposition des baisses de salaires des pilotes à hauteur de 400 millions de dirhams sur les trois prochaines années, avancée par l’AMPL pour la faire revenir sur sa décision de licenciements économiques de pilotes de ligne, n’est tout simplement pas raisonnable.

Pour la RAM, ce paquet de 400 millions représente à peine le montant des primes versées aux pilotes sur ladite période de 3 ans et ne concerne en rien la masse salariale proprement dite.

D’après les sources du journal, même si rien n’est définitivement décidé, la direction de la RAM se dirigerait bien vers un rejet total des propositions de l’AMPL, et aurait même délivré à certains pilotes, parmi les 65 concernés par le licenciement économique, des chèques portant le montant de leurs droits. En attendant de clore définitivement ce dossier.

Côté sport, +Al Akhbar+ écrit que le coronavirus n’en finit pas de se propager au sein des clubs du championnat marocain de football. Alors que les matchs en retard s’accumulent à cause de découvertes de nouveaux cas de contaminations au Covid-19, des clubs jusqu’ici exempts de cas de contaminations se retrouvent à leur tour touchés par la pandémie. C’est le cas notamment de l’Olympique club de Khouribga, qui a annoncé dimanche avoir recensé un premier cas positif de Covid-19, rapporte le quotidien.

Avec ce nouveau cas détecté à l’OCK, le nombre total de clubs atteints par la maladie s’élève désormais à douze. Outre le club du phosphate, d’autres clubs ont annoncé ce week-end avoir enregistré de nouveaux cas de coronavirus, à l’instar du Raja Béni-Mellal, dont les responsables ont reconnu la découverte de six nouveaux cas au sein de leur équipe. Le Chabab Benguérir, qui évolue en deuxième division, a également enregistré plusieurs cas de Covid-19, indique la publication.